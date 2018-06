SERIE B, PALERMO IN FINALE PLAYOFF

10/06/2018

Il Palermo è la prima finalista dei playoff per la promozione in Serie A. Davanti a un Barbera gremito da quasi trentamila spettatori, i rosanero battono per 1-0 il Venezia grazie alla pressione iniziale che porta subito buoni risultati e soprattutto il vantaggio. Al 5' il tiro da fuori di Rispoli, dopo una carambola, finisce nei piedi di Trajkovski che tira, la respinta di Audero in uscita va sui piedi di Domizzi che, per anticipare Coronado, la mette nella sua porta.