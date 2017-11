Serie B: Palermo da solo in vetta. Calaiò trascina il Parma

12 novembre 2017

Venezia-Perugia 1-0 I neroverdi vanno subito in vantaggio al 6'. Punizione dalla trequarti di Bentivoglio, sponda di Moreo e sinistro di Garofalo che si insacca nell'angolino basso alle spalle di Rosati. Alla mezz'ora, inserimento in area di Pinato trattenuto da Bianco, tante proteste e fallo evidente, ma Pinzani non fischia. Nella ripresa il Perugia non si accende, anzi: nessuna reazione e tanti falli. Al 59' l'episodio che tagli fuori la squadra di Breda da ogni possibilità di pareggio. Cerri si fa ammonire per la seconda volta, per un fallo su Modolo, e Perugia in 10. Nell'ultimo quarto d'ora, i padroni di casa hanno la possibilità del raddoppio prima con con Falzerano, poi con Zigoni subentrato a Moreo.

Ascoli-Foggia 0-2

Partita equilibrata nel primo tempo, che cambia volto nel secondo. Camporese porta in vantaggio i suoi al 66'. Solo Foggia nella seconda frazione e poco Ascoli. Una vittoria ricercata dai rossoneri che trovano il raddoppio nel finale con Chirico.



Carpi-Brescia 1-1

Tutto nel primo tempo al Cabassi. Le Rondinelle si portano avanti con gol del solito Caracciolo servito da Pepin. Pochi minuti e pareggio Carpi con Verna.



Cesena-Salernitana 3-3

Partita rocambolesca al Manuzzi, i granata hanno compiuto un'altra rimonta e questa volta in 10. Partono forte i romagnoli con un gol di Kupisz al 3', e raddoppio di Kone al 20'. Gli ospiti cercano di restare in partita con Rodriguez prima dell'intervallo. La ripresa sembra essere disastrosa per la Salernitana: autogol di Pucino e due amminizioni per Gatto in due minuti. I ragazzi di Bollini, però, trascinati dall'orgoglio accorciano le distanze con un tiro da fuori area di Bocalon e il pareggio definitivo di Ricci. Al Manuzzi finisce 3-3.



Cittadella-Parma 1-2

Emiliani chiudono il primo tempo in vantaggio con un gol di Calaiò su assist di Insigne prima dello scadere. Pareggio di Iori su rigore per i granata. A dieci minuti dal termine, Adorni si fa mandare fuori per un brutto fallo e rosso diretto. All'84', azione corale del Parma, la palla arriva a Di Gaudio che crossa rasoterra nell'area piccola per l'accorrente Calaiò che supera Alfonso piazzandola sul secondo palo.



Cremonese-Palermo 1-2

I rosanero si aggiudicano lo scontro di alta classifica. I padroni di casa vanno in vantaggio con un gol di Claiton. Dopo un paio di minuti, la squadra di Tadino pareggia con un gol di Rispoli, tra i migliori in questa stagione. Gol vittoria del bulgaro Chochev su assist di Embalo.



Ternana-Novara 1-1

Tutto nel secondo tempo. Ospiti in vantaggio con gol di Da Cruz al 73'. Dopo alcuni minuti, Punizione dalla trequarti per i rossoverdi, la difesa di Corini allontana come può, palla sui piedi di Valjent che da dentro l'area calcia e supera Montipo.