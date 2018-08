SERIE B, OGGI IL VIA: IL PROGRAMMA DEL 1° TURNO

24/08/2018

Dopo tante polemiche, ancora in piedi, parte il campionato di Serie B. Questa sera, alle 21, il via con Brescia-Perugia. Sabato, alle 18, tre gare: Cremonese-Pescara, Salernitana-Palermo e Venezia-Spezia. Hellas Verona-Padova domenica alle 18, alle 21 invece Ascoli-Cosenza, Cittadella-Crotone e Foggia-Carpi. Completa il turno, lunedì alle 21 Benevento-Lecce, riposo per il Livorno di Lucarelli.