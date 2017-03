Serie B, occasione mancata per la Spal: Gattuso strappa un pari

4 marzo 2017

La Spal pareggia 1-1 con il Pisa, aggancia il Frosinone in vetta, ma manca un'altra occasione per superarlo, almeno provvisoriamente. Antenucci illude il Mazza con un gol in acrobazia, risponde Mannini su calcio di rigore, tutto nella prima frazione. Si ferma, invece, la corsa del Bari . Dopo tre vittorie consecutive la squadra di Colantuono cade in casa dell'Entella 2-0. Ammari e Diaw regalano la vittoria ai liguri con un gol per tempo.

Un pari amaro per la Spal che ancora una volta al momento di concretizzare i sogni si spaventa. La squadra di Semplici non batte un Pisa che gioca la sua solita partita difensiva, cercando di spezzare i ritimi della partita. Il gol di Antenucci preannunciava un pomeriggio che sarebbe dovuto essere quello del sorpasso sul Frosinone ma un'ingenuità di Cremonesi in area, che tocca di mano il pallone saltando sul centrocampista del Pisa Tabanelli, consente al Pisa di pareggiare i conti su calcio di rigore.



Si ferma la corsa del Bari, che arrivava alla sfida con l'Entella forte dei 13 punti conquistati nelle ultime 5 partite. Ma il Comunale di Chiavari è un fortino per i liguri, dove ha conquistato 31 dei suoi 42 punti in classifica. Una vittoria importante in ottica playoff, così come quella del Novara, che vince ad Ascoli con le reti di Lacini e del solito Galabinov, all'undicesimo gol stagionale. Cacia aveva pareggiato momentaneamente i conti al 33', due minuti più tardi della prima rete marchigiana.



Il Perugia travolge 5-0 l'Avellino al Partenio, con un super Di Carmine, autore di una tripletta, in giornata di grazia. Di Terrani e Laverone (autogol) le altre marcature. Torna alla vittoria il Carpi in casa contro lo Spezia: basta un gol di Di Gaudio al primo minuto.



In uno degli scontri diretti per la salvezza, la Pro Vercelli inguaia una Ternana sempre più giù, battendola al Liberati 2-1: Aramu e Rolando Bianchi ribaltano l'iniziale vantaggio di Falletti. Finiscono in parità le altre due gare importanti per restare in Serie B: 1-1 Cesena-Vicenza e Trapani-Latina.