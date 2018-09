SERIE B, LUNEDI' LA DECISIONE SUI RIPESCAGGI

28/09/2018

È durato circa un'ora il processo innanzi al Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, in merito ai ricorsi presentati dai cinque club che ambiscono al ripescaggio in Serie B. Pro Vercelli, Siena e Ternana hanno presentato un'eccezione chiedendo la sospensione perché è ancora pendente il ricorso presentato stamane al Consiglio di Stato, mentre il Catania voleva la decisione di merito subito e il Novara si è rimesso alla volontà dei giudici. Il Tribunale si è riservato una decisione prevista non prima di lunedì.