Serie B: la Spal vola, colpo a Brescia e primato

9 aprile 2017

Prova di forza della Spal che, nel posticipo domenicale della 35a giornata di Serie B, vince 3-1 a Brescia e vola in testa alla classifica scavalcando il Frosinone : la squadra di Semplici è a +2 sui ciociari e a +6 sul Verona . Ferraresi in vantaggio con Mora al 15', le rondinelle pareggiano al 29' con Ferrante . Prima del riposo Antenucci riporta avanti la Spal, al 68' ci pensa Mora a chiudere la partita festeggiando la doppietta personale.

La Spal ha ripreso a correre e adesso guarda tutti dall'alto della classifica: a regalare il primato solitario alla formazione di Semplici è il successo sul campo del Brescia nel posticipo domenicale. Tre punti meritati quelli conquistati dalla squadra ferrarese che sblocca il risultato al 16' con Mora che insacca di testa da due passi su cross dalla destra di uno scatenato Lazzari. La risposta del Brescia non si fa attendere e al 29' arriva il pareggio: il merito è di Ferrante che beffa Meret con uno splendido pallonetto dal limite dell'area con palla sotto l'incrocio. Partita ricca di colpi di scena e al terzo minuto di recupero del primo tempo la Spal torna in vantaggio: Antenucci approfitta di una carambola sui piedi di Pinzi e trafigge Arcari con il destro.



La ripresa non è da meno a livello di spettacolo, con occasioni che si susseguono a raffica da una parte e dall'altra. Il Brescia va vicinissimo al 2-2 con un colpo di testa di Lancini che finisce sul palo, ma al 69' è la Spal a calare il tris: corner di Costa e incornata vincente di Mora che timbra la doppietta personale. Minuti finali con il Brescia all'arrembaggio, ma Meret è insuperabile. All'87' le rondinelle protestano per un gol fantasma su un cross di Camara: Vicari devia il pallone che probabilmente supera la linea bianca, ma l'arbitro Chiffi lascia correre e la Spal porta a casa tre punti d'oro continuando a sognare la Serie A. Primo scivolone per il Brescia targato Cagni che rimane al terzultimo posto in compagnia della Ternana.