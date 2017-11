Serie B: il Venezia batte 1-0 il Perugia e aggancia in vetta il Frosinone

12 novembre 2017

Nel lunch match della 14a giornata di Serie B , il Venezia batte 1-0 il Perugia e aggancia il Frosinone momentaneamente in testa alla classifica. A regalare i tre punti alla squadra di Filippo Inzaghi è stato un gol dal limite dell'area dell'esterno Garofalo . Prestazione opaca degli uomini di Breda, che hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Cerri per doppia ammonizione. Dopo due pareggi, gli umbri tornano a perdere.

I neroverdi vanno subito in vantaggio al 6'. Punizione dalla trequarti di Bentivoglio, sponda di Moreo e sinistro di Garofalo che si insacca nell'angolino basso alle spalle di Rosati. Alla mezz'ora, inserimento in area di Pinato trattenuto da Bianco, tante proteste e fallo evidente, ma Pinzani non fischia. Nella ripresa il Perugia non si accende, anzi: nessuna reazione e tanti falli. Al 59' l'episodio che tagli fuori la squadra di Breda da ogni possibilità di pareggio. Cerri si fa ammonire per la seconda volta, per un fallo su Modolo, e Perugia in 10. Nell'ultimo quarto d'ora, i padroni di casa hanno la possibilità del raddoppio prima con con Falzerano, poi con Zigoni subentrato a Moreo.