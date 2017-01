Serie B: il Frosinone stende il Brescia e sale in vetta

27 gennaio 2017

Dopo due sconfitte di fila il Frosinone rialza la testa, batte 1-0 il Brescia al Matusa nell'anticipo della 23esima giornata di Serie B e aggancia momentaneamente in testa alla classifica il Verona, impegnato domenica al Bentegodi contro la Salernitana. A decidere l'incontro è un gol di Ariaudo in mischia al 37'. Il Brescia recrimina per due traverse colpite da Bisoli e Bonazzoli, il Frosinone per un rigore fallito da Daniel Ciofani sullo 0-0.