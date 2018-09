SERIE B, GLI ARBITRI DELLA 4A GIORNATA

20/09/2018

Questi gli arbitri designati per dirigere le partite valide per la 4/a giornata di Serie B, in programma sabato 22 settembre alle 15.00: Benevento-Salernitana (21/9, ore 21.00) Pezzuto; Carpi-Brescia Piscopo; Crotone-Verona Sacchi; Lecce-Venezia Baroni; Palermo-Perugia Fourneau; Pescara-Foggia Pillitteri; Spezia-Cittadella Maggioni; Cosenza-Livorno (22/9, ore 18.00) Ros; Padova-Cremonese (23/9, ore 21.00) Abbattista. Riposa: Ascoli.