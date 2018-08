SERIE B, GIUDICE SPORTIVO: 3 TURNI DI STOP A GASTALDELLO E GRECO

28/08/2018

Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Daniele Gastaldello e Leandro Greco. Il difensore del Brescia ed il centrocampista della Cremonese sono stati infatti fermati per tre turni dal Giudice Sportivo di Serie B: il primo per una reazione a palla lontana su Vido, Greco per un fallo di reazione su Marras. Una giornata allo stesso Marras (Pescara) e a Golemic (Crotone). Squalifica di un turno per il tecnico del Foggia Grassadonia, ammonizione e diffida e multa da 3mila euro per Colantuono.