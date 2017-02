Serie B, frena il Frosinone: il Pisa strappa un pari

19 febbraio 2017

Finisce a reti bianche il posticipo della 26esima giornata di Serie B tra Pisa e Frosinone . In un'Arena Garibaldi gremita, i toscani frenano la capolista sullo 0-0, disputando la solita partita difensiva. Nel primo tempo sono gli ospiti ad andare più vicini al vantaggio con Ciofani. Ripresa senza particolari emozioni, con i ciociari che spingono e Pisa che riparte in contropiede. Un punto che non serve a nessuna delle due compagini.

La solita partita tutta cuore del Pisa impedisce al Frosinone di andare a vedersi in tutta tranquillità il big match della 26esima giornata di Serie B tra Verona e Spal, che si sfideranno domani sera. Ora i ciociari rischiano di essere agganciati dagli scaligeri in testa alla classifica. La squadra di Marino disputa un buon primo tempo spingendo molto sulle fasce e cercando la rete con insistenza con il suo bomber, Daniel Ciofani. Ma l'ultradifesa studiata da Gattuso, la migliore retroguardia di tutto il campionato, annulla ogni tentativo di assalto, sfinendo l'avversario, incapace di trovare uno spunto per far male. La ripresa è scarsa di idee per entrambe le squadre, ma quel Frosinone pericoloso nella prima frazione non si vede più, così il Pisa riesce a gestire il pari, ottenendo un punto contro un avversario più forte, ma che ai fini della classifica non fa ancora dormire sonni sereni in zona salvezza.