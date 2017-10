Serie B: festa Parma contro l'Avellino, vittoria per 2-0. Il Foggia passa con la Pro Vercelli

29 ottobre 2017

PARMA-AVELLINO 2-0

Pronti, via. Al Tardini i padroni di casa vanno subito in vantaggio con Di Gaudio al suo primo gol in campionato. Il primo tempo delude le aspettative, nonostante il gol lampo del Parma. Non ci sono state molte emozioni, pochissime occasioni da entrambe le parti e un po' di nervosismo. Da registrare unicamente le sortite in ripartenza del Parma guidate dall'ottimo Di Gaudio.



La ripresa è più movimentata e la squadra di Novellino si presenta davanti la porta di Frattali a più riprese nel primo quarto d'ora. Subito una palla gol per l'Avellino su una dormita della difesa del Parma. Cross di Molina dalla sinistra, Asencio gira di testa ma è attento l'estremo difensore crociato. Sempre Molina, scatenato sulla fascia, calcia una palla invitante in area, ma Ardemagni impatta in malo modo contro la sfera sorpreso dal mancato intervento di Iacoponi e palla che esce al lato. I padroni di casa prendono le redini del gioco dal 20' in poi e hanno la possibilità di portarsi in vantaggio per due volte con Calaiò. Suagher protegge male l'uscita di Radu, l'attaccante gialloblu ne approfitta d'esperienza facendo a spallate col difensore e riesce a calciare cadendo, ma è attento l'estremo difensore avellinese. Al 45' Calaiò calcia sul portiere un rigore in movimento su assist di Barilla. Non è finita, però, e allo scadere con un diagonale mancino, Roberto Insigne realizza il terzo gol in tre partite, così come sono tre le vittorie consecutive del Parma.



PRO VERCELLI-FOGGIA 1-4

Successo importante in chiave salvezza per il Foggia che passa 4-1 in casa della Pro Vercelli e sale a 14 punti in classifica, fuori dalla zona playout. Stop pesante invece i piemontesi, il secondo consecutivo, e ultimo posto in solitaria con 10 punti all'attivo. Sono proprio i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 9' con Raicevic, che trafigge Guarna da due passi sugli sviluppi di una punizione battuta da Mammarella.



La partita cambia volto alla mezz'ora. Konate atterra Deli in area, l'arbitro non ha dubbi: calcio di rigore ed espulsione per il difensore dei piemontesi. Dal dischetto Mazzeo non sbaglia e firma l'1-1. I pugliesi approfittano della superiorita' numerica e in pieno recupero ribaltano la partita con Chirico', che approfitta dell'errore di Bruno per battere il portiere. Nella ripresa la Pro Vercelli prova a farsi vedere in attacco ma al 24' capitola nuovamente, punita dal sinistro di Mazzeo. E' la rete che chiude la partita, anche perche' due minuti dopo arriva anche il poker di Fedato, che nel finale colpisce anche una traversa andando a un passo dal quinto gol.