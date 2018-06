SERIE B, E' IL FROSINONE LA SECONDA FINALISTA DEI PLAYOFF

10/06/2018

Il Frosinone raggiunge il Palermo nella finale playoff di Serie B: il pareggio 1-1 allo Stirpe contro il Cittadella, dopo l'identico punteggio nella gara d'andata, vale il passaggio del turno in virtù del miglior piazzamento in classifica. Sblocca il match Gori in avvio di ripresa (47'), rimette tutto in equilibrio Kouame (75'). L'espulsione di Varnier mette in discesa il finale di gara del Frosinone, che può infine esultare.