Serie B, Cittadella-Frosinone 1-2: i ciociari agganciano il Palermo in vetta

28 gennaio 2018

Nel posticipo della 23a giornata di Serie B, il Frosinone batte 2-1 il Cittadella al Tombolato e aggancia il Palermo al primo posto in classifica. Ciociari avanti dopo 4 minuti grazie a Ciano che di piatto mette in rete un bell'assist di Dionisi. Nella ripresa il raddoppio lo firma capitan Ciofani al 15' con un guizzo in area che anticipa Varnier. Il difensore si fa perdonare con il colpo di testa che riapre il match al 34' ma il risultato non cambia più.