SERIE B, CELLINO: "SE TORNIAMO A 22 SQUADRE È UNA BARZELLETTA"

06/09/2018

A Massimo Cellino non va giù l'ipotesi di un ritorno della Serie B a 22 squadre: "Se succede vuol dire che il calcio italiano è diventato una barzelletta, che stiamo scherzando con gli impegni che i presidenti onesti prendono e onorano nei confronti di Fisco e giocatori e io sono tra questi", ha dichiarato il presidente del Brescia. Che ha sottolineato, senza peli sulla lingua la necessità di cambiare sistema in un'intervista al Giornale di Brescia: "Se la B tornerà a 22 non mi resterà che prenderne atto, ma sarebbe l’ennesima conferma che è impossibile fare calcio in Italia, che questa è diventata la Repubblica delle banane".