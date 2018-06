Serie B: Ascoli salvo, Entella in Serie C

31 maggio 2018

Ascoli salvo, Entella retrocesso in Serie C. Questo il verdetto dopo il ritorno della sfida playout di Serie B . Al Del Duca il confronto termina ancora 0-0 dopo il pari a reti inviolate maturato all'andata. La squadra ligure ha provato ad alzare i ritmi solo nella ripresa, la squadra di Cosmi ha potuto esultare per la salvezza conquistata in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.

I pronostici sono tutti a favore dell’Ascoli alla vigilia del ritorno della sfida playout di Serie B. La gara d’andata, conclusa 0-0 a Chiavari, mette a disposizione due risultati su tre per la squadra di Cosmi. All’Entella serve solo la vittoria per evitare la retrocessione, ci si potrebbe aspettare una partenza con i giri del motore altissimi, ma la squadra di Volpe stenta a ingranare e preferisce attendere l’avversario per evitare di subire un gol che potrebbe risultare troppo importante. Dopo un quarto d’ora avaro di emozioni ci pensa Kanoutè a scuotere gli animi con un colpo di testa che termina al lato della porta difesa da Paroni. L’Entella riesce a produrre gioco ma senza trovare il guizzo giusto negli ultimi sedici metri, l’Ascoli invece attacca meglio gli spazi in fase offensiva e si rende ancora pericoloso con Magos che da buona posizione spara sulla difesa piazzata. Sul finale del primo tempo la partita sembra pronta ad aprirsi: prima Baldini impegna Paroni con un fendente dalla distanza che il portiere blocca a terra, poi Gatto manca clamorosamente l’appuntamento con il gol per il primo vero brivido di marca ospite.



La ripresa si apre con l’Ascoli pericoloso su un cross di Clemenza, che vede Mengoni arrivare sul pallone con un attimo di ritardo. La punta bianconera è scatenata e cerca in prima persona la via della rete poco dopo con un tiro dal limite dell’area che sibila vicino al palo spegnendosi sul fondo. L’Entella replica con Benedetti di testa, poi con una conclusione di De Luca su cui Agazzi non è perfetto chiudendo in due tempi, il risultato però non si sblocca e il baricentro della squadra di Volpe deve necessariamente alzarsi. Padella manca l’appuntamento con il gol per i padroni di casa, poi è ancora uno scatenato Clemenza a creare l’occasione più importante del match con un tiro che sbatte sul palo dopo la deviazione di Agazzi. Nei minuti finali i nervi sono tesissimi e il gioco viene costantemente interrotto. L’ultima occasione capita sul destro di Aramu che non colpisce bene a pochi metri dalla porta per la disperazione dell’Entella. Al Del Duca a far festa è l’Ascoli.