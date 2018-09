SERIE B A 19, CELLINO: "HA VINTO LO SPORT"

12/09/2018

“La decisione di ieri è una vittoria dello Sport e del Calcio: un segnale di riapertura verso un futuro di recupero del nostro sistema ormai malato, che però ha dato un segnale importante di speranza e guarigione, che bisognerà saper leggere e alimentare". Con queste parole, tramite il sito ufficiale del Brescia, il presidente Massimo Cellino ha accolto con entusiasmo la decisione del Collegio di garanzia del CONI. "Ha vinto lo Sport, ha vinto il Calcio. L’Italia è pronta a rimboccarsi le maniche e a riprendersi da una lunga patologia. È una riconquistata credibilità del sistema- prosegue Cellino- , che in un Paese pieno di problemi come il nostro è anche un segnale di speranza e di ritrovato entusiasmo per tutte le persone per bene, da cui dovranno coglierne il meglio e prenderne spunto e fiducia”.