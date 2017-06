Serie A, tutte le date della stagione 2017/18: si parte il 20 agosto e si chiude il 20 maggio

12 giugno 2017

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana . La prima giornata di A il 20 agosto , tre i turni infrasettimanali di mercoledì - 20 settembre, 25 ottobre e 18 aprile - le soste sono cinque. Quattro per la Nazionale - 3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo - più la pausa del 14 gennaio. Si chiude il 20 maggio. La finale di Supercoppa tra Juve e Lazio il 13 agosto a Roma.

Tra le novità della prossima stagione, i turni di campionato a ridosso delle due settimane che vanno dal Natale all'Epifania. Ovvero: la Serie A va in campo sabato 23 dicembre, antivigilia di Natale; sabato 30 dicembre; e anche sabato 6 e domenica 7 gennaio. Poi lo stop per la sosta invernale sarà la domenica successiva (14 gennaio) e il campionato riprenderà il 21.

LE DATE DELLA COPPA ITALIA

Per quanto riguarda la Coppa Italia il primo turno eliminatorio è calendarizzato per domenica 30 luglio, il secondo il 6 agosto e il terzo il 12 agosto. Si passa poo al 29 ottobre per il quarto turno. Gli ottavi di finale si terranno mercoledì 13 e 20 dicembre, i quarti il 27 dicembre e il 3 gennaio mentre le semifinali il 31 gennaio e il 28 febbrio. La finale, a Roma, il 9 maggio.