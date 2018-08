SERIE A, TIFOSI DEL GENOA NON SARANNO A MILANO

16/08/2018

La tifoseria del Genoa non andrà in trasferta a Milano in occasione della prima giornata di serie A. Il tifo organizzato rossoblù con un comunicato ufficiale ha deciso di rinunciare alla gara di San Siro con il Milan in segno di lutto dopo la tragedia che ha colpito Genoa con il crollo del Ponte Morandi.