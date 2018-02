Serie A, squalificati: Roma senza Pellegrini e Nainggolan

6 febbraio 2018

Dopo gli incontri della quarta giornata di ritorno, il Giudice Sportivo ha poi inibito fino al 12 febbraio e inflitto un'ammenda di 3mila per il ds granata Petrachi "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto urlando, in modo polemico, al Direttore di gara insinuazioni circa l'imparzialità del medesimo". Ammenda di 5mila euro e diffida invece per il tecnico Fabio Pecchia "per avere, al 3° del secondo tempo" del match con la Roma, "contestato platealmente una decisione arbitrale ed assunto un atteggiamento irridente e irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale". Per quello che riguarda i club, ammenda di 3mila euro al Benevento "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato fumogeni sul terreno e nel recinto di gioco", di 3mila euro al Bologna "per avere i suoi sostenitori esposto in due occasioni, e per diversi minuti, uno striscione offensivo nei confronti della classe arbitrale" e di 2500 euro al Benevento "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti".