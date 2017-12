Serie A, Roma-Sassuolo 1-1: Missiroli gela Pellegrini, il Var ferma Florenzi I giallorossi frenano ancora: dopo la sconfitta con la Juve, per Di Francesco arriva il pareggio contro la sua ex squadra

di ALBERTO CATALANO 30 dicembre 2017

Chiude male il girone d'andata la Roma di Di Francesco: all'Olimpico, i giallorossi non vanno oltre l'1-1 con il Sassuolo. Al vantaggio firmato da Pellegrini (gol dell'ex) a metà del primo tempo, replica Missiroli di testa (pallone leggermente deviato da Juan Jesus) al 78'. Nel finale, l'Olimpico esulta per la rete di Florenzi: il Var annulla per fuorigioco (e blocco irregolare) di Under.

LA PARTITA Finisce male il 2017 della Roma. Straordinaria in Champions, eliminata in Coppa Italia, sempre nella parti alt(issim)e della classifica, perde terremo proprio nel finale, con un solo punto conquistato nelle ultime due partite. Ma se la sconfitta allo Stadium con la Juventus ci poteva stare, il pareggio per 1-1 all'Olimpico con il Sassuolo fa male a De Rossi e compagni, che vedono il Napoli ormai distante nove punti in classifica (anche se i giallorossi il 24 gennaio giocheranno a Marassi con la Samp il recupero della partita rimandata il 9 settembre).



Per sfidare la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio, Di Francesco lancia Schick in avanti. In conferenza stampa lo aveva preannunciato: "Lui è altri dieci", aveva detto; e l'attaccante ceco è puntualmente al "suo posto", ovvero largo a sinistra. I gialorossi, nonostante un paio di squilli di Politano, prendono in mano la partita in fretta, ma quando si appoggiano a destra, non sfondano mai: Schick è sempre ancticpato, e Florenzi non trova sbocchi. Meglio a sinistra, dove Kolarov si conferma un treno dalla puntualità infallibile. Dzeko mastica palloni e bocconi amari, ma la palla servita a Pellegrini entra nel tabellino alla voce assist: Roma in vantaggio.



Il più, per la banda di Di Francesco, è fatto. L'infortunio di Manolas (sostituito a inizio ripresa da Jesus) toglie qualche certezza, ma Allison non corre mai veri pericoli. Solo Ragusa lo impensierisce, ma il vantaggio romanista non viene mai messo in dubbio. Davanti, invece, torna a rivedersi Dzeko: con un bolide di sinistro torna al gol, ma il Var lo annulla per fuorigioco. C'è aria di beffa, e infatti Missiroli trova il tempo giusto per l'inserimento: sull'Olimpico cala il gelo, ben diverso dal freddo di questi giorni. I 40mila sugli spalti si riscaldano poco più tardi, con la rete di Florenzi che sembra scacciare l'incubo pareggio, da queste parti assente da otto mesi. Niente da fare: il Var, ancora una volta, richiama l'attenzione di Orsato. Iachini si fa espellere per proteste, ma dal tunnel degli spogliatoi può esultare. Gol annullato, pressione finale senza squilli giallorossi, e l'1-1 finisce sui tabellini finali. Il 2017 della Roma si chiude male, ma non c'è tempo per i rimpianti: il 6 gennaio c'è l'Atalanta. Forse, quest'anno la pausa natalizia avrebbe fatto bene.

LE PAGELLE Schick 4,5 - Non è il caso, né il momento, di accanirsi sull'ex attaccante della Samp che già una settimana fa si era macchiato di un grave errore contro la Juventus, ma anche con il Sassuolo fallisce l'occasione. Gioca alto a destra nel tridente, ma non riesce mai a sfuggire a Peluso, e anche nei contrasti appare goffo e fragile. Nell'azione del gol di Pellegrini agevola Dzeko, ma è un liscio. Sostituito dopo 49 minuti, prende gli applausi dell'Olimpico: saprà ripagare la fiducia?



Pellegrini 7 - Gioca al posto di Strootman e dimostra di avere gamba giusta e idee chiare. La regola del gol dell'ex, poi, colpisce puntuale come la vigilia dell'ultimo dell'anno



Fazio 7 - Elegante, efficace, persino rapido. Dalle sue partiti non si passa, e appoggia anche l'azione offensiva accorciando sempre in avanti



Lirola 5,5 - In Perotti ha un brutto cliente: se la cava bene, ma è anche troppo impreciso e precipitoso quando deve gestire il pallone



Missiroli 7 - Corre dal fischio iniziale a quello finale di Orsato, gestisce una infinità di palloni, e segna il gol del pareggio. Iachini (espulso nel finale) gli offrirà una cena



P. Cannavaro 6 - Lascia il calcio giocato con una prestazione tutta cuore e grinta su Dzeko. Il bomber bosniaco non segna e parte del merito è anche del difensore napoletanto. Che, adesso, raggiungerà il fratello per imparare un nuovo allenatore, quello di allenatore.

IL TABELLINO Roma-Sassuolo 1-1

Roma (4-3-3): Alisson 6,5; Florenzi 6,5, Manolas 6 (1' st Juan Jesus 5), Fazio 7, Kolarov 7; Pellegrini 7 (35' st Under 5,5), De Rossi 6, Nainggolan 6; Schick 4,5 (4' st El Shaarawy 5,5), Dzeko 5, Perotti 6. A disp.: Skorupski, Lobont, Peres, Moreno, Emerson Palmieri, Strootman, Gonalons, Gerson, Antonucci. All.: Di Francesco

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Lirola 5,5, Cannavaro 6, Acerbi 6, Peluso 6; Missiroli 7, Magnanelli 6, Duncan 6 (25' st Mazzitelli 5,5); Politano 6,5, Falcinelli 5, Ragusa 6,5 (14' st Matri 5,5). A disp.: Pegolo, Marson, Gazzola, Rogerio, Goldaniga, Dell’Orco, Frattesi, Cassata, Pierini. All.: Iachini

Arbitro: Orsato

Marcatori: Pellegri 31', Missiroli 33' st

Ammoniti: Dzeko (R)

Espulsi: -

Note: Iachini espulso al 39' st per proteste

LE STATISTICHE DI ROMA-SASSUOLO Era dall’aprile 2016 che la Roma non restava senza vittorie per due partite consecutive di campionato.

Sia Roma che Sassuolo hanno trovato il gol in tutte le loro cinque sfide di Serie A all'Olimpico - quattro pareggi e un successo giallorosso in queste gare.

La Roma non pareggiava una partita casalinga di Serie A dal mese di aprile: 1-1 contro l’Atalanta.

Anche il Sassuolo non pareggiava un match esterno di campionato da aprile 2017, anche in questo caso 1-1 contro l’Atalanta.

Per la prima volta in questo campionato, il Sassuolo è rimasto imbattuto per quattro partite consecutive (tre vinte e una pareggiata).

La Roma ha totalizzato 88 punti nelle 38 partite di campionato giocate nell’anno solare 2017: meglio hanno fatto solo Napoli e Juventus.

Il Sassuolo ha recuperato il primo punto da situazione di svantaggio in questo campionato; la Roma è rimasta, pertanto, l’unica squadra che non ha ancora guadagnato punti da situazione di svantaggio nella Serie A in corso.

La Roma è la squadra che Paolo Cannavaro ha affrontato più volte (28) nella sua carriera in Serie A.

Alessandro Florenzi ha disputato oggi la sua 200ª partita con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni.

Traguardo anche per Stephan El Shaarawy, che oggi ha raggiunto le 150 presenze in Serie A (64 con la Roma).

Gol numero 11 in Serie A per Lorenzo Pellegrini, il secondo stagionale: i primi nove erano arrivati proprio con la maglia del Sassuolo nelle due precedenti stagioni.

Anche per Simone Missiroli si è trattato dell’11° gol in Serie A, il centrocampista del Sassuolo non segnava in campionato da febbraio 2016 (contro il Palermo).

