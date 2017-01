Serie A: orgoglio Crotone, Empoli affondato I calabresi vincono 4-1 allo Scida e tornano a sperare nella salvezza portandosi a -8 dai toscani: Falcinelli firma una tripletta

29 gennaio 2017

Prova d'orgoglio del Crotone che batte 4-1 l'Empoli allo Scida, festeggia la sua terza vittoria in A e tiene accese le speranze di salvezza: il successo consente infatti alla squadra di Nicola di portarsi a -8 dal quart'ultimo posto occupato proprio dai toscani. In vantaggio con Stoian al 24', i calabresi vengono raggiunti al 39' da Mchedlidze. Nella ripresa si scatena Falcinelli che segna una tripletta regalando tre punti pesantissimi ai rossoblù.

LA PARTITA Il Crotone è obbligato a vincere se vuole continuare a sperare in una miracolosa salvezza e la squadra di Nicola è intenzionata a giocarsi fino in fondo le sue chance. Al 29' i calabresi sbloccano il risultato: Palladino dalla sinistra mette in mezzo un pallone su cui si avventa Stoian, destro a giro dal limite e palla nell'angolino. L'Empoli, fin qui assente, si sveglia all'improvviso e pareggia al 39' con Mchedlidze che, su sponda di petto di Marilungo, sorprende Cordaz con un rasoterra di sinistro nell'angolino basso. Per il Crotone è tutto da rifare, ma i rossoblù non demordono e al 56' tornano in vantaggio: punizione dalla sinistra di Barberis e colpo di testa vincente di Falcinelli che sbuca tra i difensori dell'Empoli e batte Skorupski.



Palladino sfiora il tris al 75' con un colpo di testa alzata in corner da Skorupski, poi è l'Empoli con un destro al volo di Maccarone a spaventare Cordaz. Ma il finale è tutto del Crotone: all'89' Stoian entra in area dalla sinistra e viene steso da Veseli. Rigore inevitabile e trasformazione perfetta di Falcinelli che spiazza Skorupski. E la festa allo Scida è completa al 93' quando, dopo uno scambio con Rhoden, lo scatenato Falcinelli si porta a casa il pallone con un sinistro nell'angolino. Il Crotone si gode il poker e torna a sperare, l'Empoli torna a casa con la consapevolezza di avere sprecato il primo match ball per chiudere il discorso salvezza.

LE PAGELLE FALCINELLI 8,5 - Man of the Match. Tre reti che regalano la vittoria ai rossoblù e tengono accesa la fiammella della speranza. Potrebbe segnare anche di più, giornata memorabile.



PALLADINO 7 - Grande partita dell’ex juventino, in odore di addio in questa finestra di mercato. E’ sempre nel vivo del gioco e regala anche un ottimo assist a Stoian in occasione del primo gol rossoblù.



MCHEDLIDZE 6,5 - Fa a sportellate con la difesa avversaria, prezioso il suo apporto nei momenti morti della gara. Bravo a far salire la squadra e a inventarsi il gol del momentaneo pareggio dell’Empoli.



COSTA 4,5 - Prova disastrosa del centrale azzurro: per lui partita da dimenticare in fretta.



BELLUSCI 4,5 - Come il suo compagno di reparto, appare poco sicuro e attento.

IL TABELLINO CROTONE-EMPOLI 4-1

Crotone (4-4-2): Cordaz 6; Rosi 6,5, Ceccherini 6, Ferrari 6, Martella 6,5; Rohden 6,5, Barberis 6 (27' st Capezzi 6), Crisetig 6,5, Stoian 7 (45' st Nalini sv); Falcinelli 8,5, Palladino 7 (32' st Trotta 6). All.: Nicola 7

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 5; Veseli 5, Bellusci 4,5, Costa 4,5, Dimarco 5; Krunic 5, Diousse 5,5, Croce 5; Pucciarelli 5,5 (41' st Zajc sv); Marilungo 6 (14' st Maccarone 6), Mchedlidze 6,5 (33' st Thiam sv). All.: Martusciello 5

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 24' Stoian (C), 39' Mchedlidze (E), 56', 91', 93' Falcinelli (C)

Ammoniti: Ceccherini, Falcinelli, Rosi (C), Krunic (E)

Espulsi: -

