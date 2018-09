SERIE A, NESSUN GIOCATORE SQUALIFICATO

28/09/2018

Nessun giocatore squalificato dal giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea dopo le partite della sesta giornata. Da segnalare l'ammonizione, con ammenda di 2mila euro, per l'attaccante del Genoa, Krzysztof Piatek "per avere simulato - si legge nel comunicato - di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Per quello che riguarda i club, ammenda di 3mila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso quattro fumogeni nel proprio settore".