Serie A, lotta per la salvezza: finale all'ultimo respiro

14 maggio 2017

A due giornate dal termine, la lotta per la salvezza è mai come in questo momento incerta. Tolte Pescara e Palermo , già matematicamente in Serie B , la terza squadra a retrocedere sarà una tra Crotone , Empoli e Genoa . I calabresi al momento sono terz'ultimi con 31 punti, ma stanno vivendo il loro miglior momento della stagione anche se il calendario (Juve e Lazio) non è così semplice. L'Empoli ha il vantaggio di un punto (32), il Genoa è a +2 (33).

Il campionato del Crotone pareva chiuso lo scorso 19 marzo dopo il ko interno con la Fiorentina (0-1). Da lì in poi, invece, la squadra di Nicola ha cambiato marcia ed è stata capace di conquistare 17 punti nelle ultime 7 gare: un filotto di risultati importante che ha risucchiato Empoli e Genoa, protagoniste invece di un grosso calo in questo finale di stagione.



Il calendario non sorride troppo al Crotone, che settimana prossima affronterà la Juve a Torino e per poi chiudere in casa con la Lazio. La speranza, per i calabresi, è che gli avversari arrivino già con la pancia piena in modo da concedere qualcosa. L'Empoli, al momento a +1 sul Crotone, settimana prossima ospiterà l'Atalanta e poi finirà l'annata a Palermo, già matematicamente retrocesso anche se la partita di oggi col Genoa (1-0 per i rosanero) dimostra che nessuno sarà disposto a concedere regali. Proprio il Genoa, a +2 sul Crotone, è atteso invece dal match col Torino (a Marassi) prima della trasferta contro la Roma, che con ogni probabilità sarà ancora alle prese con la lotta per il secondo posto.



ECCO COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

Se tutte e tre le squadre dovessero chiudere con gli stessi punti, a retrocedere sarebbe l'Empoli perché tra le tre è quello messo peggio negli scontri diretti. I toscani retrocederebbero anche in caso di arrivo a pari punti solamente con una tra Genoa e Crotone. Se al terz'ultimo posto, invece, dovessero ritrovarsi Genoa e Crotone, a finire in B sarebbero i calabresi in virtù del doppio scontro diretto che sorride al Grifone.