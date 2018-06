SERIE A, LE SECONDE SQUADRE: ECCO I PARAMETRI

30 maggio 2018

La Figc ha ufficializzato il regolamento e dettato i parametri con i quali scrivere il ranking tra le società di Serie A interessate all'iscrizione di una Seconda Squadra nel prossimo campionato di Serie C. Peserà molto il coefficiente azzurro: il punteggio per ciascuna società di Serie A si comporrà per il 40% grazie alle presenze dei propri atleti nelle nazionali giovanili nell'ultimo triennio. Il restante 60% arriverà dal piazzamento nell'ultimo campionato (il 30%) e dalla media spettatori dal 2012 al 2017 in campionato (il 30%). Sono cinque le società pronte a iscrivere la Squadra B: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus e Milan.