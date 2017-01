Serie A: le formazioni in tempo reale Ecco i probabili schieramenti della ventunesima giornata di campionato

19 gennaio 2017

Tempo reale

SABATO 21 GENNAIO

CHIEVO-FIORENTINA ore 18 Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, De Guzman, Izco; Birsa; Pellissier, Meggiorini

A disp.: Bressan, Sardo, Cesar, Bastien, Cacciatore, Hetemaj, Floro Flores, Inglese. All.: Maran

Squalificati: Radovanovic (1), Spolli (1)

Indisponibili: Rigoni, Seculin



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Borja Valero, M. Olivera; Bernardeschi, Ilicic; Babacar

A disp.: Sportiello, Lezzerini, De Maio, Tomovic, Milic, Cristoforo, Sanchez, Vecino, Tello, Zarate, Perez, Hagi. All.: P. Sousa

Squalificati: Kalinic (1)

Indisponibili: Dragowski



LE ULTIME



Qui Chievo: Sardo, Cacciatore e Hetemaj hanno lavorato con il resto dei compagni e sono a disposizione. Non ci saranno Rigoni e Seculin, mentre per squalifica non potranno essere inseriti nella lista dei convocati Radovanovic e Spolli.



Qui Fiorentina: Kalinic, squalificato e in partenza verso la Cina, non sarà a disposizione: al suo posto è pronto Babacar, che potrà contare sul supporto della coppia Bernardeschi-Ilicic.

MILAN-NAPOLI ore 20.30 Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, Calabria; Kucka, Bertolacci, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura

A disp.: Storari, Plizzari, De Sciglio, Ely, Zapata, Vangioni, Antonelli, Sosa, Honda, Niang, Lapadula, Cutrone. All.: Montella

Squalificati: Romagnoli (1), Locatelli (1)

Indisponibili: Fernandez, Montolivo, Poli



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, L. Insigne.

A disp.: Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Giaccherini, Zielinski, Diawara, Rog, Gabbiadini, Pavoletti. All.: Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Koulibaly, Ghoulam, El Kaddouri, Milik, Chiriches



LE ULTIME



Qui Milan: Montella deve fare i conti con le pesanti assenze degli squalificati Romagnoli e Locatelli. Al posto del difensore centrale giochera' Gomez, in coppia con Paletta. Nel ruolo di regista, Locatelli sara' sostituto con ogni probabilita' da Bertolacci, in una mediana completata da Kucka e Pasalic. Bonaventura verra' infatti confermato nel tridente con Bacca e Suso, mentre Niang va verso l'ennesima esclusione. L'unico dubbio per Montella ora sembra quello fra Calabria e Antonelli, visto che De Sciglio e' ancora alle prese con una contusione rimediata lo scorso fine settimana.



Qui Napoli: Albiol non si e' allenato per un attacco influenzale, mentre Tonelli ha svolto solo allenamento differenziato per un risentimento ed è in dubbio. Le grane in difesa per Sarri non finiscono qui, visto che Chiriches non ha ancora recuperato dall'infortunio subito contro la Fiorentina. Per sabato, Sarri spera quindi di recuperare Albiol in modo da schierarlo in coppia con Maksimovic. Allenamento differenziato anche per Giaccherini, mentre Milik ha svolto tutta la seduta con il gruppo.

DOMENICA 22 GENNAIO

JUVENTUS-LAZIO ore 12.30 Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Asamoah; Khedira, Rincon, Marchisio; Pjanic; Dybala, Higuain

A disp.: Neto, Audero, Rugani, Hernanes, Chiellini, Cuadrado, Mandzukic, Pjaca. All.: Allegri

Squalificati: Alex Sandro (1), Sturaro (1)

Indisponibili: Benatia, Dani Alves, Lemina, Mattiello



Lazio (3-4-3): Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Patric; Milinkovic-Savic; F. Anderson, Immobile, Luis Alberto.

A disp.: Strakosha, Vargic, Lukaku, Wallace, Hoedt, Basta, Murgia, Leitner, Kishna, Lombardi, Djordjevic. All.: S. Inzaghi

Squalificati: Lulic (1)

Indisponibili: Keita



LE ULTIME



Qui Juve: oltre agli squalificati Alex Sandro e Sturaro, Allegri dovrà fare a meno di Mattiello, di Dani Alves (il cui rientro e' previsto per marzo) e della coppia Lemina-Benatia, impegnati in Coppa d'Africa. Allegri dovrebbe tornare alla difesa a 4, inserendo Asamoah al posto di Alex Sandro nel ruolo di terzino e Rincon al posto di Sturaro. In avanti Pjanic a supporto della coppia formata da Dybala e Higuain.



Qui Lazio: squalificato Lulic e out Keita per la Coppa d'Africa, preoccupano le condizioni di Dusan Basta, a rischio per la trasferta dello Stadium a causa di un affaticamento muscolare. Nessun problema invece per Immobile, sul terreno di gioco con i compagni nonostante la contusione rimediata ieri. Al suo fianco agiranno Felipe Anderson e forse ancora Luis Alberto. Lo spagnolo, assente con il Genoa per un problema al ginocchio, non e' certo del posto. L'alternativa sarebbe ancora Lombardi o Kishna.

BOLOGNA-TORINO ore 15 Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, Oikonomou, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci A disp.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Ferrari, Rizzo, Donsah, Pulgar, Mounier, Verdi, Okwonkwo, Floccari, Petkovic. All.: Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Sadiq, Taider, Helander, Gastaldello, Torosidis



Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Iago Falque, Maxi Lopez, Ljajic

A disp.: Padelli, Ajeti, De Silvestri, Carlao, Gustafson, Lukic, Baselli, Vives, Martinez, Iturbe, Boyé. All.: Mihajlovic

Squalificati: Belotti (1)

Indisponibili: Molinaro, Castan, Acquah, Avelar



LE ULTIME



Qui Bologna: Verdi si e' allenato regolarmente con il gruppo, cosi' come il nuovo acquisto Petkovic presentato oggi a Casteldebole. Seduta differenziata, invece, per Helander e Dzemaili, quest'ultimo per i postumi di una lieve distorsione alla caviglia rimediata martedi' sera in Coppa Italia a San Siro. Terapie per Gastaldello, Torosidis, Sadiq e Taider che non saranno disponibili per la partita di domenica contro il Torino.



Qui Torino: alla squalifica di Belotti si sommano le assenze di Castan e Molinaro, che hanno svolto lavori specifici. Stop anche per il terzino brasiliano Avelar, fermatosi per un problema ai muscoli adduttori della coscia destra che verra' valutato nei prossimi giorni. Dubbi in attacco, con Maxi Lopez in ballottaggio con Boye' per sostituire il Gallo, anche se non e' da escludere la possibilita' di vedere Ljajic trequartista dietro la coppia Iago-Iturbe in un tridente inedito.

EMPOLI-UDINESE ore 15 Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Mauri, Croce; Saponara; Marilungo, Mchedlidze. A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Veseli, Dimarco, Pereira, Tello, Buchel, Thiam, Pucciarelli, Maccarone. All.: Martusciello Squalificati: Dioussé (1) Indisponibili: Zambelli, Barba, Cosic



Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau

A disp.: Scuffet, Perisan, Angella, Heurtaux, Adnan, Evangelista, Hallfredsson, Balic, Perica, Ewandro, Matos. All.: Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Widmer, Wague, Badu

LE ULTIME



Qui Empoli : Martusciello non avrà a disposizione Diousse per squalifica e per il ruolo di play basso se la giocano Buchel e José Mauri. In difesa è indisponibile Cosic, ma Costa tornerà titolare in mezzo alla difesa. Sempre in difesa Pasqual è in dubbio per un risentimento muscolare, così come Marilungo in avanti: sono pronti per sostituirli Dimarco e Pucciarelli. Sempre indisponibili Barba e Zambelli.



Qui Udinese : Thereau e Widmer si sono allenati con sedute differenziate rispetto al resto del gruppo. Il francese ha svolto un lavoro personalizzato per il problema al ginocchio che lo affligge ormai da tempo ma dovrebbe tornare in gruppo e quindi a disposizione per la trasferta in casa dell'Empoli. Lo svizzero, invece, prosegue il percorso di recupero dopo essere stato sottoposto all'operazione per la botta alla fronte rimediata contro l'Inter.

GENOA-CROTONE ore 15 Genoa (3-4-2-1) : Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Cataldi, Cofie, Laxalt; Rigoni, Ocampos; Simeone. A disp.: Zima, Brivio, Gentiletti, Orban, Pandev, Taarabt, Lazovic, Ninkovic, Beghetto, Morosini, Pinilla, Ntcham. All.: Juric Squalificati: - Indisponibili: Gakpé, Veloso, Perin, Biraschi



Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig; Stoian, Falcinelli, Trotta

A disp.: Festa, Cojocaru, Dussene, Sampirisi, Claiton, Salzano, Barberis, Gnahoré, Nalini, Simy. All.: Nicola

Squalificati: Palladino (1) Indisponibili: Tonev, Mesbah



LE ULTIME



Qui Genoa: Oltre a Perin, Gakpe', Biraschi e Veloso, che ha ricominciato a correre, al momento sono out anche Izzo e Simeone che però potrebbero farcela. Il difensore e' ricoverato per una gastroeneterite e dovrebbe essere dimesso domattina, mentre il "Cholito" ieri era rientrato a Genova per un forte attacco febbrile.



Qui Crotone: assenti Mesbah, impegnato nella Coppa d'Africa, e Tonev, ancora in fase di guarigione. Occhi puntati soprattutto su Stoian che sara' titolare dal primo minuto vista l'assenza forzata di Palladino per squalifica.

PALERMO-INTER ore 15 Palermo (3-5-1-1): Posavec; Cionek, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Henrique, Jajalo, Gazzi, Aleesami; Quaison, Nestorovski. A disp.: Fulignati, Vitiello, Pezzella, Andelkovic, Morganella, Hiljemark, Chochev, Embalo, Diamanti, Bentivegna, Silva, Balogh, Trajkovski. All.: Corini Squalificati: -

Indisponibili: Rajkovic, Sallai



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Medel, Ansaldi; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi

A disp.: Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Santon, Murillo, Nagatomo, Banega, Biabiany, Kondogbia, Eder, Palacio, Gabigol. All.: Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -



LE ULTIME



Qui Palermo: Rajkovic e Sallai sono ancora a parte. Diamanti si gioca una maglia con Gazzi: se il primo dovesse vincere il ballottaggio, Corini passerebbe al 3-4-2-1.



Qui Inter: Perisic e Miranda, non convocati in Coppa Italia per un affaticamento muscolare, sono tornati a disposizione. Brozovic ha scontato la giornata di squalifica e Medel, gia' titolare martedi' contro il Bologna, e' ormai recuperato. A Palermo l'allenatore potrebbe lasciare in panchina Murillo, preferendogli Medel che andrebbe a formare la coppia di centrali con Miranda. Sugli esterni D'Ambrosio e Ansaldi, a centrocampo torna Brozovic e confermato Gagliardini. In attacco inamovibile Icardi, supportato da Candreva, Perisic e uno tra Joao Mario e Banega.

PESCARA-SASSUOLO ore 15 Pescara (3-5-2): Bizzarri; Coda, Stendardo, Crescenzi; Benali, Verre, Cristante, Memushaj, Biraghi; Gilardino, Caprari

A disp.: Fiorillo, Aldegani, Fornasier, Delli Carri, Zuparic, Mitrita, Bruno, Pettinari, Bahebeck, Cerri. All.: Donatelli

Squalificati: Oddo

Indisponibili: Pepe, Campagnaro, Zampano, Vitturini, Brugman, Bovo



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Sensi; Berardi, Matri, Politano.

A disp.: Pegolo, Pomini, Cannavaro, Dell'Orco, Antei, Adjapong, Duncan, Mazzitelli, Defrel, Ragusa, Iemmello, Ricci. All.: Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Gazzola, Magnanelli, Missiroli, Biondini



LE ULTIME



Qui Pescara: differenziato per Gyomber, Pepe, Bovo, Brugman, Zampano, Campagnaro e Vitturni. Stop per Fornasier e Memushaj in stato influenzale, ma dovrebbero farcela. Assente anche Cubas, è invece tornato in gruppo Bahebeck.



Qui Sassuolo: probabile il ritorno al 4-3-3. Per la difesa ballottaggio Letschert-Cannavaro, mentre Lirola e Peluso saranno sulle corsie esterne. A centrocampo Sensi in mezzo con Aquilani e Pellegrini. Nel tridente d'attacco dovrebbe uscire Ragusa: scontata la presenza di Berardi a destra, con Politano a sinistra, con Matri favorito su Defrel.

ATALANTA-SAMPDORIA ore 18 Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Toloi, Caldara; Conti, Freuler, Grassi, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez

A disp.: Gollini, Mazzini, Suagher, Raimondi, Zukanovic, Migliaccio, D'Alessandro, Paloschi, Pesic. All.: Gritti

Squalificati: Gasperini

Indisponibili: Kessié, Dramè, Konko



Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Alvarez; Muriel, Quagliarella

A disp.: Tozzo, Viviano, Bereszynski, Pavlovic, Dodò, Amuzie, Palombo, Cigarini, Bruno Fernandes, Djuricic, Budimir, Schick. All.: Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Barreto, Sala, Carbonero



LE ULTIME



Qui Atalanta: lavoro a parte per Drame' (ginocchio destro gonfio), Konko (risentimento al peroniero lungo sinistro) e Gomez, che accusa noie al ginocchio sinistro. Solo l'argentino puo' essere ragionevolmente recuperato, altrimenti a fare coppia con Petagna sara' uno tra Paloschi e D'Alessandro. Kurtic sempre tra le linee, Toloi-Caldara-Masiello a protezione di Berisha, centrocampo con Conti-Spinazzola sulle corsie e Grassi-Freuler in mezzo.



Qui Sampdoria: impegnata in Coppa Italia

ROMA-CAGLIARI ore 20.45 Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio; B. Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko

A disp.: Alisson, Lobont, Seck, Vermaelen, Mario Rui, Gerson, Paredes, Perotti, Totti, Tumminello. All.: Spalletti

Squalificati: Juan Jesus (1)

Indisponibili: Florenzi, Salah



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Dessena, Tachtsidis, Barella; Joao Pedro; Borriello, Farias

A disp.: Gabriel, Colombo, Salamon, Bittante, Faragò, Pisacane, Sau, Giacchetti. All.: Restelli

Squalificati: Capuano (1)

Indisponibili: Padoin, Ionita, Melchiorri, Di Gennaro



LE ULTIME



Qui Roma: impegnata in Coppa Italia



Qui Cagliari: Rastelli sarà costretto ancora una volta a rivoluzionare il centrocampo, vista la contemporanea assenza di Padoin e Di Gennaro. Ma il tecnico rossoblù potrà contrare su un elemento in più, il neo acquisto Faragò, prelevato dal Novara. In difesa, scontata la squalifica, torna a disposizione il portoghese Bruno Alves.

