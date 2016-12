Serie A: le formazioni in tempo reale

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic.

A disp.: Padelli, Moretti, Ajeti, Bovo, De Silvestri, Lukic, Obi, Gustafson, Acquah, Martinez, Boyé, Maxi Lopez. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rincon, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Ocampos, Simeone.

A disp.: Zima, Faccioli, Brivio, Gentiletti, Biraschi, Orban, Pandev, Edenilson, Pellegri, Gakpè, Fiamozzi. All.: Juric

Squalificati: Perin, Rigoni

Indisponibili: Pavoletti, Veloso



LE ULTIME

Qui Torino: Per l'ultimo match del 2016, Mihajlovic si affida ai suoi fedelissimi. Zappacosta arretra in difesa e Iago Falque torna nel tridente. Ballottaggio Ljajic-Boyé, con il serbo favorito. Vives out per influenza, c'è Bovo.



Qui Genoa: buone notizie per Juric che recupera Rincon dopo i problemi alla schiena. Out Ntcham per scelta tecnica. Per Veloso stop di 45 giorni per una lesione di 2° grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Molinaro