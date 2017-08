Serie A: la Sampdoria vince a Firenze, urrà Spal nel recupero, Crotone-Verona 0-0 Blucerchiati a punteggio pieno, la neopromossa batte l'Udinese

27 agosto 2017

La Sampdoria sbanca il Franchi: 2-1 alla Fiorentina e blucerchiati a punteggio pieno. Viola a zero. La sblocca Caprari, Quagliarella raddoppia su rigore poi Badelj accorcia. Ci pensa poi un super Puggioni a conservare il risultato. Un gol di Rizzo nel recupero regala alla Spal il successo per 3-2 sull'Udinese, che era riuscita a rispondere ai gol della neopromossa di Borriello e Lazzarri con Nuytinck e Thereau su rigore. Crotone-Verona 0-0.

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2 Primo tempo vivace e combattuto: la Fiorentina parte meglio, ma è la Samp a colpire con maggior precisione. Viola al tiro dopo soli 4’, da azione d’angolo, ma Puggioni blocca il tentativo di Pezzella. Al 21’ Pioli perde Eysseric, infortunatosi in uno scontro con Linetty. Entra Gil Dias, che si metterà più volte in evidenza, ma i blucerchiati crescono con il passare dei minuti e al 32’ colpiscono: Sportiello ribatte una conclusione di Ramirez, ma non può nulla sul secondo tiro, di Caprari, che vale l’1-0. Tre minuti dopo, il raddoppio: ingenuo fallo di mano di Tomovic in area, e calcio di rigore che Quagliarella trasforma, per il 2-0 doriano.



La ripresa è di tutt’altro tenore, anche se la Samp avrebbe la palla del 3-0 al 49’: gran palla di Ramirez malamente sciupata a lato da Caprari. Gol sbagliato, gol subito: Badelj al minuto 50 sfrutta al meglio un cross del neo entrato Gaspar per siglare l’1-2. Poi è un assedio dei toscani, che collezionano corner su corner e bombardano Puggioni: il portiere blucerchiato è super su Chiesa al 72’, Pezzella al 75’ e Babacar al minuto 81. Chiesa, nel recupero, spreca l’ultima chance in acrobazia, e la Samp, pur sudando freddo, può fare festa. Nel prossimo turno, dopo la sosta, trasferta al Bentegodi con il Verona per i toscani, mentre i blucerchiati riceveranno la Roma.



TABELLINO E PAGELLE



FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello 6; Tomovic 4,5 (46' Gaspar 6.5) , Pezzella 6, Astori 6, Biraghi 5,5; Badelj 6,5, Veretout 6; Chiesa 6, Eysseric (21' Dias 6.5) , Benassi 5,5 (74' Babacar 6.5) ; Simeone 5,5. A disposizione: Cerofolini, Hagi, Carlos Sanchez, Hugo, Milenkovic, Cristoforo, Zekhnini, Olivera, Dragowski. Allenatore: Pioli 5,5.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 7; Sala 6 (68' Bereszynski 6) , Regini 6, Silvestre 6,5, Murru 6 (56' Ferrari 6) ; Linetty 6,5, Torreira 6,5, Praet 6,5; Ramirez 7 (76' Alvarez 6) ; Quagliarella 6,5, Caprari 6,5. A disposizione: Krapikas, Djuricic, Capezzi, Verre, Kownacki, Tozzo, Barreto. Allenatore: Marco Giampaolo 7.

ARBITRO: Daniele Doveri

MARCATORI: 32' Caprari (S), 35' Quagliarella (Rig.) (S), 50' Badelj (F)

AMMONITI: 2' Praet (S); 29' Tomovic (F); 30' Badelj (F); 80' Silvestre (S); 88' Chiesa (F); 90' Torreira (S); 90' Quagliarella (S).

ESPULSI: nessuno.

SPAL-UDINESE 3-2 Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio: l’inizio più caparbio è dell’Udinese, che arriva con insistenza nei pressi dell’area avversaria, ma gli manca sempre lo spunto finale. Dopo i primi venti minuti timidi, la Spal trova si presenta davanti a Scuffet con maggiore costanza e in questo momento favorevole, Borriello, al 23’ sigla la prima rete in Serie A della Spal dopo quasi 50 anni. La punta, dopo un primo tiro rimpallato, piazza la palla a giro sul secondo palo. Lungo la corsia destra Lazzari crea sempre problemi all’Udinese. Sul finale De Paul cerca la porta con un paio di conclusioni dal limite, ma la palla finisce sempre alta.



Nella ripresa, la Spal scende in campo subito forte: Borriello, al 48’, ha l’occasione per raddoppiare, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Al 52’, Lazzari gonfia la rete dopo un tocco involontario di Danilo sul passaggio di Borriello. Inizialmente annullato per fuorigioco, Valeri lo convalida con l’aiuto della VAR. Al 72’ Nuytinck, di testa sul corner di Jankto, riapre la gara. Al 86’, Vaisanen incrocia la gamba di Lasagna in area; Valeri, dopo aver visto la VAR, assegna il rigore. Thereau non sbaglia dal dischetto e il risultato torna in parità. Al 94’, in pieno recupero, Rizzo, appena entrato, sigla la rete decisiva con un perfetto destro a giro.



TABELLINO E PAGELLE



SPAL (3-5-2): Gomis 6,5; Salamon 6, Vicari 7, Vaisanen 6,5; Lazzari 7,5 (89' Rizzo 7) , Schiattarella 7, Viviani 6, Mora 6,5 (74' Schiavon 6) , Mattiello 5,5; Borriello 6,5, Floccari 6 (80' Antenucci 5,5) . A disposizione: Poluzzi, Konate, Bonazzoli, Bellemo, Felipe, Cremonesi, Costa, Paloschi, Marchegiani, Grassi. Allenatore: Leonardo Semplici 7,5.

UDINESE (4-4-2): Scuffet 5; Angella 6, Danilo 6, Nuytinck 6,5, Samir 5 (46' Pezzella 5,5) ; De Paul 7, Hallfredsson 5,5 (57' Barak 5) , Fofana 5 (69' Perica 5,5) , Jankto 6,5; Lasagna 6,5, Thereau 6. A disposizione: Bizzarri, Borsellini, Wague, Bochniewicz, Evangelista, Behrami, Balic, Larsen, Matos. Allenatore: Luigi Delneri 5,5.

ARBITRO: Paolo Valeri

MARCATORI: 24' Borriello (S), 52' Lazzari (S), 72' Nuytinck (U), 87' Thereau (Rig.) (U), 90+4' Rizzo (S)

AMMONITI: 75' Pezzella (U); 76' Vaisanen (S); 85' Viviani (S); 90' Salamon (S).

ESPULSI: nessuno.

CROTONE-VERONA 0-0 Primo tempo senza grandi emozioni, nei quali le due squadre provano a costruire gioco, ma imprecise in fase di conclusione. E' il Crotone che si rende per primo pericoloso con Trotta, che crossa da sinistra per la conclusione debole e centrale di Mandragora. Il Verona risponde al 16' con la conclusione di sinistro di Cerci che termina sull'esterno della rete. Da quel momento, è il Crotone a creare i maggiori pericoli: al 24', Budimir si fa respingere una conclusione di sinistro da Nicolas ed è sempre lui a mancare la porta con un colpo di testa al 34' sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Martella sulla trequarti. La reazione della formazione ospite è tutta in una punizione a giro calciata al 38' da Verde e terminata un metro fuori alla sinistra di Cordaz.



La ripresa inizia con gli stessi undici del primo tempo e con il Verona che continua a mostrare una certa sterilità offensiva. Le azioni principali sono praticamente tutte di marca crotonese. Al 49', Trotta conclude con il sinistro dopo un'azione confusa, trovando pronto Nicolas. La squadra di mister Nicola insiste e si costruisce una buona occasione al 54' con Budimir che gira di testa a lato una punizione battuta da Mandragora. L'unico segnale della squadra ospite lo abbiamo al 61', quando Buchel prova dai 30 metri il tiro che termina lontano dal bersaglio. Nemmeno l'ingresso di Pazzini al 62' riesce a rivitalizzare un Verona spento ed innocuo mentre un minuto dopo viene annullato un gol a Trotta che si avventa sul pallone vagante dopo uno scontro, falloso, di Budimir con il portiere degli scaligeri. Con il passare dei minuti, le squadre appaiono sempre più stanche e le occasioni scarseggiano. Da segnalare una conclusione dai 30 metri di Barberis lontana dai pali di Nicolas, che al 80' blocca senza problemi la conclusione di Crociata sulla punizione calciata da Mandragora. Per il Verona nulla di più rispetto al tiro di destro di Bessa che non trova la porta di Cordaz. Dopo 4 minuti di recupero, il fischio finale di Guida sancisce un pareggio a reti bianche che regala il primo punto di campionato ad entrambe le squadre. Dopo la sosta per le nazionali, il Crotone andrà in trasferta a Cagliari, mentre il Verona riceverà la Fiorentina al Bentegodi.



TABELLINO E PAGELLE



CROTONE (4-4-2): Cordaz 6; Sampirisi 5,5, Cabrera 6,5, Ajeti 6, Martella 5,5; Faraoni 6 (76' Crociata 5.5) , Barberis 6, Mandragora 6, Stoian 5,5 (67' Kragl 5.5) ; Budimir 6, Trotta 6 (82' Simy sv) . A disposizione: Festa, Viscovo, Suljic, Cuomo, Borello. Allenatore: Davide Nicola 6.

VERONA (4-3-3): Nicolas 6,5; Romulo 6, Ferrari 5,5, Caceres 6, Souprayen 6; Buchel 5,5 (77' Zaccagni 5.5) , Zuculini 5, Bessa 5; Verde 5,5, Fares 5 (72' Valoti 5.5) , Cerci 5 (62' Pazzini 5.5) . A disposizione: Silvestri, Coppola, Laner, Fossati, Caracciolo, Bearzotti, Heurtaux, Felicioli, Stefanec. Allenatore: Fabio Pecchia 6.

ARBITRO: Marco Guida

AMMONITI: 36' Buchel (V); 37' Stoian (C); 52' Fares (V); 90' Bessa (V).

ESPULSI: nessuno.

