Serie A, la moviola della 30.a giornata

1 aprile 2017

Sassuolo-Lazio, arbitro Giacomelli

Al minuto 25' rigore per il Sassuolo per fallo di Strakosha su Berardi. Il portiere biancoceleste con la mano destra va a impattare con il petto dell'attaccante neroverde. Per l'ex arbitro Bergonzi giusta la decisione del direttore di gara e giusta l'ammonizione. Al 42' arriva il pareggio della Lazio: sul tocco di Anderson per Immobile, quest'ultimo è in posizione millimetrica di fuorigioco.