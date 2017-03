Serie A, la moviola della 29.a giornata

18 marzo 2017

Torino-Inter, arbitro Banti

È regolare il gol del momentaneo 0-1 dell'Inter, quando Kondogbia buca Hart. A spiegare il perché è Graziano Cesari a Premium Sport: "Kondogbia vince un contrasto pulito con Lukic, poi tira e fa gol. Icardi è in posizione di fuorigioco che si definisce "geografico", ma la sua posizione non è punibile perché non interferisce in alcun modo con Hart e con la traiettoria del tiro".