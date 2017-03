Serie A, la moviola della 28.a giornata

10 marzo 2017

Juventus-Milan, arbitro Massa

La Juve protesta all'8' del primo tempo per un intervento di Zapata su Dybala nell'area rossonera. Massa lascia proseguire, ma il difensore del Milan colpisce l'argentino. Era rigore. Sul pareggio di Bacca il colombiano è leggerissimamente in fuorigioco. L'assistente è però in ritardo sull'azione: impossibile vedere la posizione irregolare dell'attaccante milanista.