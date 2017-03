Serie A, la moviola della 27.a giornata

4 marzo 2017

Roma-Napoli, arbitro Banti Due episodi delicati già nel primo tempo della partita, ma il direttore di gara Banti non sbaglia alcuna chiamata. Il primo caso è al 23' quando Perotti buca Reina dopo aver stoppato un pallone mal controllato da Koulibaly. Ma come evidenziano le immagini, Perotti tocca il pallone prima col braccio destro e poi se lo accomoda con il sinistro: giustissimo annullare.

Come spiega Graziano Cesari a Premium Sport, ci sono gli estremi per un calcio di rigore quando al 53' Mertens salta in area sulla schiena di Nainggolan, travolgendolo. Il giallorosso non fa ponte, il salto di Mertens è troppo irruente: si poteva fischiare il rigore. Giusto invece ammonire Perotti nel finale: simulazione netta.

Poteva essere espulso, invece, Daniele De Rossi. Già ammonito, dopo un'uscita di Reina, mentre è a terra, dà un calcetto malizioso al portiere, a palla lontana. Banti non vede, in quanto girato. Ma ci stava la seconda sanzione. Per proteste viene allontanato anche Sarri, che ha abbandonato la sua area tecnica: quinta espulsione negli ultimi due anni per l'allenatore, un record come Gasperini e Mihajlovic.