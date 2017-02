Serie A, la moviola della 25.a giornata

17 febbraio 2017

Juventus-Palermo, arbitro Di Bello

E' valido il gol di Marchisio, che ribatte in porta un tiro di Higuain, partito in posizione regolare sulla punizione di Dani Alves. Il Palermo chiede un rigore per un contatto in area tra Asamoah e Balogh, con il bianconero che sfiora l'avversario, facendo che si sgambetti da solo. Mancano un paio di gialli ad Andelkovic e Bruno Henrique per due entrate dure su Dybala.