Serie A, la moviola della 22.a giornata

28 gennaio 2017

Inter-Pescara, arbitro Calvarese

23' Gol annullato al Pescara. Bergonzi: "Tiro di Kastanos ribattutto da Handanovic. Poi Verre insacca, ma è in fuorigioco. Giusto annullare il gol".

43' Gol di Joao Mario. Bergonzi: "Posizione regolare del portoghese, è in linea con Zampano e dietro la posizione del pallone calciato da Perisic".

46' Contrasto Miranda-Bahbeck. Bergonzi: "Fuori area il difensore nerazzurro trattiene l'attaccante del Pescara. L'arbitro di porta e il guardalinee non aiutano Calvarese e non segnalano nulla. Miranda andava ammonito ed era in diffida: avrebbe saltato la Juve".

73' Gol di Eder. Bergonzi: "Sul passaggio di Brozovic Icardi è nettamente in fuorigioco. Errore da cerchio rosso".

81' Contrasto Gagliardini-Memushaj. Bergonzi: "Trattenuta da rigore: la visuale dell'arbitro è impallata e non fischia".