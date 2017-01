Serie A, la moviola della 20.a giornata

14 gennaio 2017

Inter-Chievo, arbitro Giacomelli

Al 7' il Chievo chiede un rigore per un contatto tra Kondogbia e Castro. Il giocatore del Chievo anticipa il francese e viene toccato anche se accentua la caduta. Il rigore poteva starci. Al 22' sono i nerazzurri a chiedere la massima punizione per un mani di Dainelli su cross di Icardi. Ma il braccio del difensore del Chievo è vicino al corpo e il tocco non volontario. Infine al 35' una curiosità: due palloni in campo nell'area di rigore dei veronesi. L'arbitro fa proseguire e non fischia, ma avrebbe dovuto bloccare immediatamente il gioco e riprenderlo con una sua rimessa. Voto: 6