Serie A, la moviola della 18.a giornata

20 dicembre 2016

Fiorentina-Napoli, arbitro Tagliavento

Gara non facile per Tagliavento, che non è stato nemmeno aiutato dall'assistente in occasione del primo gol. Insigne riceve palla da Hamsik ma è in fuorigioco: era da annullare la rete dell'attaccante del Napoli. Gli azzurri chiedono un rigore per un intervento di Salcedo e Astori su Mertens, ma l'azione non sembra fallosa. Alla fine del primo tempo manca un secondo giallo, e quindi il rosso, a Kalinic, che cade anche senza il contatto con Reina. Il giocatore della Fiorentina si alza e dice subito che non c'è fallo, ma è evidente il tentativo di simulazione. L'ultimo episodio è il rigore che porta al pareggio del Napoli: il fallo di Salcedo su Mertens è netto.