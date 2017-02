Serie A, la moviola dei recuperi della 18.a giornata

8 febbraio 2017

Crotone-Juventus, arbitro Valeri

Tre richieste di calcio di rigore, ma nessuna concessa e giustamente. Dybala entra in contatto con Mesbah, ma è l'argentino a cercare il piede del crotonese prima di finire a terra. Non c'è fallo di mano di Ferrari, che cade e tiene il braccio a terra, ma fermo, sul tiro di Pjaca. Infine, inizia fuori dall'area la trattenuta di Rugani su Falcinelli: sarebbe stata punizione, ma non penalty.