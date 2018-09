BARCELLONA, ANSIA PER UMTITI

28/09/2018

Pessimismo in casa Barcellona sulle condizioni di Samuel Umtiti. Il difensore francese, che non si è allenato per problemi al ginocchio sinistro, desta preoccupazione per Valverde ed il suo staff. Le condizioni, secondo quanto trapela dalla Spagna, sarebbero più gravi del previsto ed Umtiti rischierebbe uno stop di diversi mesi.