Serie A, gli arbitri della 32a giornata: a Orsato il derby di Milano

12 aprile 2017

Settimana intensa per Daniele Orsato : il fischeitto di Schio, dopo la direzione dell'andata dei quarti di finale di Champions tra Borussia Dortmund e Monaco , dirigerà il derby di Milano in programma sabato alle 12.30. Inter-Milan, anticipo di lusso della 32a giornata di Serie A , è stata dunque affidata a lui. Per Pescara-Juve c'è Di Bello, Roma-Atalanta va a Giacomelli mentre Napoli-Udinese sarà affidata alla direzione di Massa.

Orsato, impegnato in settimana in campo europeo, ha diretto anche l'ultimo confronto di Coppa Italia tra Napoli e Juventus al San Paolo. La sua esperienza, dunque, è stata scelta per un derby che si preannuncia intenso, visto che nerazzurri e rossoneri sono a caccia di punti per l'Europa e soprattutto di riscossa in una stagione complicata. Un direttore di gara di lungo corso è stato designato per un altro derby, quello toscano tra Fiorentina ed Empoli, affidato a Mazzoleni. Di Bello è stato invece scelto per la trasferta a Pescara della Juventus reduce dall'impresa contro il Barcellona mentre a Napoli, in vista della sfida all'Udinese, va Massa. Giacomelli arbitrerà la Roma.



Ecco l'elenco completo delle designazioni arbitrali per la 32a giornata:





INTER-MILAN (ore 12.30): Orsato

CAGLIARI-CHIEVO (ore 15): Manganiello

FIORENTINA-EMPOLI (ore 15): Mazzoleni

GENOA-LAZIO (ore 15): Maresca

PALERMO-BOLOGNA (ore 15): Banti

PESCARA-JUVENTUS (ore 15): Di Bello

ROMA-ATALANTA (ore 15): Giacomelli

TORINO-CROTONE (ore 15): Doveri

SASSUOLO-SAMPDORIA (ore 18): Pairetto

NAPOLI-UDINESE (ore 20.45): Massa