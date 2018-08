SERIE A, GLI ARBITRI DELLA 1.A GIORNATA

16/08/2018

Sarà Pasqua ad arbitrare Chievo-Juventus, il primo anticipo della Serie A 2018-2019. Banti è stato designato per Lazio-Napoli, Mariani arbitrerà Sassuolo-Inter. Questi i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del campionato di Serie A 2018/19 in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30. Chievo - Juventus (sabato 18/8, ore 18): Pasqua, Lazio - Napoli (sabato 18/8, ore 20.30): Banti, Torino - Roma (ore 18): Di Bello, Bologna - Spal: Giacomelli, Empoli - Cagliari: Chiffi, Milan - Genoa: Maresca, Parma - Udinese: Calvarese, Sampdoria - Fiorentina: Doveri, Sassuolo - Inter: Mariani, Atalanta - Frosinone (lunedì 20/8, ore 20.30): Piccinini.