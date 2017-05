Serie A, Giudice sportivo: squalificati 5 giocatori

16 maggio 2017

Sono cinque i giocatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo in vista della 37.ma giornata di campionato. La Fiorentina dovrà fare a meno di Astori e Borja Valero , mentre il Milan perde Suso . Fermati anche Radu (Lazio) e Regini (Sampdoria). Il Giudice ha inoltre ammonito Allegri "per avere, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive nei confronti di un tesserato della Roma".

Multa di 10mila euro, con diffida, al tecnico del Genoa Juric "per avere, al 33' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata da un Assistente. Recidiva specifica reiterata".



E' stata poi inflitta un'ammenda di 20mila euro con diffida al Torino "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo di notevole potenza che provocava danneggiamenti ad una grata metallica nei pressi della barriera di recinzione e arrecava un forte trauma acustico al delegato alla sicurezza della Soc. Torino, diagnosticato dal medico dello stadio". Ammenda di 1.500 euro al Napoli "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti". Stessa sanzione anche per il club granata di Cairo.