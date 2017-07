Serie A: ecco il calendario del campionato 2017-'18

26 luglio 2017

Serie A, si parte. In Lega, il computer ha messo a punto le 38 giornate del massimo campionato. Sabato 1 9 agosto , il via con i due anticipi della prima giornata . Che prevede queste 10 partite: Atalanta-Roma, Bologna, Torino, Crotone-Milan, Verona-Napoli, Inter-Fiorentina, Juve-Cagliari, Lazio-Spal, Samp-Benevento, Sassuolo-Genoa, Udinese-Chievo.

La seconda giornata prevede, fra le altre, Roma-Inter. Per la squadra di Spalletti un avvio da brivido: prima la sfida con l'ex Inter Pioli, poi la sfida con la sua ex Roma. Alla terza giornata Lazio-Milan. Il primo derby è quello di Torino, alla sesta giornata. Il derby di Milano all'ottava giornata, con un altro match clou, quello tra Roma e Napoli. Nel turno successivo, l'Inter sarà di scena a Napoli.

La sfida tra Juve e Milan è per l'undicesimo turno. La tredicesima giornata ha due big match: il derby di Roma e Napoli-Milan. Il derby d'Italia Juve-Inter alla sedecesima e per la Juve, un turno prima, la sfida col Napoli. E il 23 dicembre, antivigilia di Natale, la passeremo col Juventus-Roma. La novità del turno natalaizio arricchita da una sfidas che può valere lo scduetto, visto che -nel girone di ritorno- sarà anche la penultima giornata del torneo, a maggio.