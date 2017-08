Serie A, ecco anticipi e posticipi dalla 3° alla 17° giornata

29 agosto 2017

IL CALENDARIO COMPLETO

3ª GIORNATA ANDATA

Sabato 9 settembre 2017 ore 18.00 JUVENTUS – CHIEVOVERONA

Sabato 9 settembre 2017 ore 20.45 SAMPDORIA – ROMA (*)

Domenica 10 settembre 2017 ore 12.30 INTER – SPAL

Domenica 10 settembre 2017 ore 18.00 BENEVENTO – TORINO

Domenica 10 settembre 2017 ore 20.45 BOLOGNA – NAPOLI



4ª GIORNATA ANDATA

Sabato 16 settembre 2017 ore 15.00 CROTONE – INTER

Sabato 16 settembre 2017 ore 18.00 FIORENTINA – BOLOGNA

Sabato 16 settembre 2017 ore 20.45 ROMA – HELLAS VERONA (#)

Domenica 17 settembre 2017 ore 12.30 SASSUOLO – JUVENTUS

Domenica 17 settembre 2017 ore 18.00 CHIEVOVERONA – ATALANTA (§)

Domenica 17 settembre 2017 ore 20.45 GENOA – LAZIO (§)



5ª GIORNATA ANDATA

Martedì 19 settembre 2017 ore 20.45 BOLOGNA – INTER

Mercoledì 20 settembre 2017 ore 18.30 BENEVENTO – ROMA



6ª GIORNATA ANDATA

Sabato 23 settembre 2017 ore 15.00 ROMA – UDINESE (*)

Sabato 23 settembre 2017 ore 18.00 SPAL – NAPOLI (*)

Sabato 23 settembre 2017 ore 20.45 JUVENTUS – TORINO (*) (#)

Domenica 24 settembre 2017 ore 12.30 SAMPDORIA – MILAN

Domenica 24 settembre 2017 ore 18.00 SASSUOLO – BOLOGNA

Domenica 24 settembre 2017 ore 20.45 FIORENTINA – ATALANTA (#)



7ª GIORNATA ANDATA

Sabato 30 settembre 2017 ore 18.00 UDINESE – SAMPDORIA

Sabato 30 settembre 2017 ore 20.45 GENOA – BOLOGNA

Domenica 1 ottobre 2017 ore 12.30 NAPOLI – CAGLIARI

Domenica 1 ottobre 2017 ore 18.00 MILAN – ROMA (§)

Domenica 1 ottobre 2017 ore 20.45 ATALANTA – JUVENTUS (§)



8ª GIORNATA ANDATA

Sabato 14 ottobre 2017 ore 18.00 JUVENTUS – LAZIO (*)

Sabato 14 ottobre 2017 ore 20.45 ROMA – NAPOLI (*)

Domenica 15 ottobre 2017 ore 12.30 FIORENTINA – UDINESE

Domenica 15 ottobre 2017 ore 20.45 INTER – MILAN

Lunedì 16 ottobre 2017 ore 20.45 HELLAS VERONA – BENEVENTO (#)



9ª GIORNATA ANDATA

Sabato 21 ottobre 2017 ore 18.00 SAMPDORIA – CROTONE

Sabato 21 ottobre 2017 ore 20.45 NAPOLI – INTER

Domenica 22 ottobre 2017 ore 12.30 CHIEVOVERONA – HELLAS VERONA

Domenica 22 ottobre 2017 ore 18.00 UDINESE – JUVENTUS

Domenica 22 ottobre 2017 ore 20.45 LAZIO – CAGLIARI (§)



10ª GIORNATA ANDATA

Martedì 24 ottobre 2017 ore 20.45 INTER – SAMPDORIA

Mercoledì 25 ottobre 2017 ore 18.30 ATALANTA – HELLAS VERONA



11ª GIORNATA ANDATA

Sabato 28 ottobre 2017 ore 18.00 MILAN – JUVENTUS (*)

Sabato 28 ottobre 2017 ore 20.45 ROMA – BOLOGNA (*)

Domenica 29 ottobre 2017 ore 12.30 BENEVENTO – LAZIO

Domenica 29 ottobre 2017 ore 20.45 TORINO – CAGLIARI (#)

Lunedì 30 ottobre 2017 ore 20.45 HELLAS VERONA – INTER (#)



12ª GIORNATA ANDATA

Sabato 4 novembre 2017 ore 18.00 BOLOGNA – CROTONE

Sabato 4 novembre 2017 ore 20.45 GENOA – SAMPDORIA

Domenica 5 novembre 2017 ore 12.30 INTER – TORINO

Domenica 5 novembre 2017 ore 18.00 ATALANTA – SPAL (§)

Domenica 5 novembre 2017 ore 20.45 SASSUOLO – MILAN (§)



13ª GIORNATA ANDATA

Sabato 18 novembre 2017 ore 18.00 ROMA – LAZIO (*)

Sabato 18 novembre 2017 ore 20.45 NAPOLI – MILAN (*)

Domenica 19 novembre 2017 ore 12.30 CROTONE – GENOA

Domenica 19 novembre 2017 ore 20.45 INTER – ATALANTA

Lunedì 20 novembre 2017 ore 20.45 HELLAS VERONA – BOLOGNA (#)



14ª GIORNATA ANDATA

Sabato 25 novembre 2017 ore 15.00 BOLOGNA – SAMPDORIA

Sabato 25 novembre 2017 ore 18.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA

Sabato 25 novembre 2017 ore 18.00 CHIEVOVERONA – SPAL

Sabato 25 novembre 2017 ore 20.45 CAGLIARI – INTER

Domenica 26 novembre 2017 ore 18.00 LAZIO – FIORENTINA (§)

Domenica 26 novembre 2017 ore 20.45 JUVENTUS – CROTONE

Lunedì 27 novembre 2017 ore 20.45 ATALANTA – BENEVENTO (§)



15ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 1 dicembre 2017 ore 18.30 ROMA – SPAL (*)

Venerdì 1 dicembre 2017 ore 20.45 NAPOLI – JUVENTUS (*)

Sabato 2 dicembre 2017 ore 20.45 TORINO – ATALANTA

Domenica 3 dicembre 2017 ore 12.30 BENEVENTO – MILAN

Domenica 3 dicembre 2017 ore 20.45 SAMPDORIA – LAZIO

Lunedì 4 dicembre 2017 ore 19.00 CROTONE – UDINESE

Lunedì 4 dicembre 2017 ore 21.00 HELLAS VERONA – GENOA



16ª GIORNATA ANDATA

Sabato 9 dicembre 2017 ore 18.00 CAGLIARI – SAMPDORIA

Sabato 9 dicembre 2017 ore 20.45 JUVENTUS – INTER

Domenica 10 dicembre 2017 ore 12.30 CHIEVOVERONA – ROMA

Domenica 10 dicembre 2017 ore 18.00 SASSUOLO – CROTONE (#)

Domenica 10 dicembre 2017 ore 20.45 MILAN – BOLOGNA (§)

Lunedì 11 dicembre 2017 ore 19.00 GENOA – ATALANTA (§)

Lunedì 11 dicembre 2017 ore 21.00 LAZIO – TORINO (§)



17ª GIORNATA ANDATA

Sabato 16 dicembre 2017 ore 15.00 INTER – UDINESE

Sabato 16 dicembre 2017 ore 18.00 TORINO – NAPOLI

Sabato 16 dicembre 2017 ore 20.45 ROMA – CAGLIARI

Domenica 17 dicembre 2017 ore 12.30 HELLAS VERONA – MILAN

Domenica 17 dicembre 2017 ore 18.00 BENEVENTO – SPAL

Domenica 17 dicembre 2017 ore 20.45 ATALANTA – LAZIO



(*) anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League (§) posticipo disposto per impegni in UEFA Europa League (#) anticipo/posticipo disposto su indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno e/o degli enti organizzatori per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.