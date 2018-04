Serie A, dopo la sosta via al primo sprint scudetto

La pausa per gli impegni delle nazionali sarà la classica quiete prima della tempesta. Perché il mese di ottobre (e spiccioli) che aspetta le big del campionato sarà di quelli da bollino rosso. Come sulle autostrade di Ferragosto. Dalla giornata numero 8 a quella numero 12, che precede un'altra sosta dedicata ai ct, Napoli, Juve, Inter, Roma, Lazio e Milan si sfideranno a vicenda in quello che sarà il primo vero sprint scudetto dell'anno. Intendiamoci, nulla si decide con meno di un terzo delle partite totali disputate, ma di certo un'impronta al resto della stagione, quella sì, verrà data.

E il calendario prevede che quattro delle sei sopracitate formazioni si incroceranno due volte ciascuna. La ripartenza del Napoli capolista sarà di quelle da brivido: Roma all'Olimpico e Inter al San Paolo in sequenza, prima di potersi "rilassare" contro Genoa, Sassuolo e Chievo. Per il big match con la Juve, invece, bisognerà attendere il 1° dicembre. I bianconeri dal canto loro torneranno in campo allo Stadium contro la Lazio e prima del Milan se la dovranno vedere con Udinese e Spal. Saranno cinque partite che diranno di che pasta è fatta l'Inter quelle che attendono i nerazzurri: dopo il derby ci sarà il Napoli, ma anche Samp e Torino.



E se a sorpresa rientrasse davvero nel giro tricolore anche la Lazio? Dopo la trasferta di Troino contro la banda Allegri, gli Inzaghi boys sono attesi da una lunga discesa che prevede Cagliari, Bologna, Benevento e Udinese. Montagne russe per la Roma, che deve ancora recuperare il match con la Sampdoria. Di Francesco troverà nel Napoli l'unica big, ma dovrà vedersela anche con Torino e Fiorentina. Infine il Milan, già scottato dalle romane, è atteso da due test di riparazione che rispondono al derby e alla Juventus.



Insomma, un "tutti contro tutti" con un calendario che sulla carta non fa favoritismi, ma che proprio per questo darà una prima e credibile gerarchia tra chi lotterà per vincere il titolo e chi si giocherà l'ingresso in Champions League.