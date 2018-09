SERIE A: DERBY A ROCCHI, JUVE-NAPOLI A BANTI

28/09/2018

Sarà l'arbitro Banti di Livorno a dirigere domani pomeriggio alle 18 il big match della settima giornata di serie A, Juventus-Napoli. Per il derby di Roma, in programma sempre sabato, alle 15, è stato designato Rocchi. Queste le designazioni per gli altri match: Bologna-Udinese, domenica 12.30, Manganiello; Chievo-Torino Guida; Fiorentina-Atalanta Valeri; Frosinone-Genoa Sacchi; Inter-Cagliari, sabato alle 20.30, Massa; Parma-Empoli, domenica alle 18, Pairetto; Sampdoria-SPAL, lunedì alle 20.30, La Penna; Sassuolo-Milan, domenica alle 20.30, Giacomelli.