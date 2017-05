Serie A, arbitri: Roma-Juve a Banti

11 maggio 2017

Sono stati designati gli arbitri per la 36.ma giornata di campionato in programma nel weekend. Roma-Juventus di domenica sera (ore 20:45) sarà diretta da Banti, mentre Torino-Napoli (domenica, ore 15) è stata affidata a Irrati. Per Fiorentina-Lazio (sabato, ore 18) è stato scelto Celi, Atalanta-Milan (sabato, ore 20:45) sarà invece arbitrata da Rocchi. A dirigere Inter-Sassuolo (domenica, ore 12:30) sarà Massa.