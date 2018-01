SERIE A, ARBITRI: FIORENTINA-INTER A VALERI

3 gennaio 2018

Sarà Paolo Valeri di Roma a dirigere Fiorentina-Inter, gara valida per la 20esima giornata di Serie A in programma venerdì 5 gennaio alle ore 20.45. Abisso arbitrerà invece Napoli-Verona, mentre Cagliari-Juventus è stata assegnata a Calvarese. Questo il quadro generale delle designazioni arbitrali per le partite del week-end: Benevento-Sampdoria (Manganiello), Cagliari-Juventus (Calvarese, h. 20.45), Chievo-Udinese (Chiffi, venerdi' 5/1 h. 18), Fiorentina-Inter (Valeri, venerdi' 5/1 h. 20.45), Genoa-Sassuolo (Giacomelli), Milan-Crotone (Maresca), Napoli-Hellas Verona (Abisso), Roma-Atalanta (Guida, h. 18), Spal-Lazio (Tagliavento), Torino-Bologna (Damato, h. 12.30).