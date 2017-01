Serie A, arbitri: Doveri per Sassuolo-Juve, Sampdoria-Roma a Mazzoleni

26 gennaio 2017

Sono stati resi noti gli arbitri designati per la 22.ma giornata di campionato. Il match tra Sassuolo e Juve (domenica, ore 15) sarà diretto da Doveri, Sampdoria-Roma (domenica, ore 15) è stata invece affidata a Mazzoleni mentre per Napoli-Palermo (domenica, ore 20:45) è stato scelto Celi. Inter-Pescara (sabato, ore 20:45) sarà arbitrata da Calvarese, per Udinese-Milan (domenica, ore 15) c'è Banti.