Serie A, arbitri: a Valeri Juve-Torino, per Milan-Roma c'è Rizzoli

4 maggio 2017

E' Paolo Valeri, della sezione di Roma 2, l'arbitro designato per il derby Juventus-Torino, in programma sabato 6 maggio alle 20.45 e valevole per la 35/a giornata di Serie A. Milan-Roma, posticipo serale della domenica, è stata assegnata a Nicola Rizzoli di Bologna; per Napoli-Cagliari, altro anticipo del sabato ma alle 18, scelto invece Piero Giacomelli di Trieste. Carmine Russo di Nola, infine, dirigerà Pescara-Crotone, domenica alle 15.