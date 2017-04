Serie A, 33.a giornata da record: 48 gol!

25 aprile 2017

La Serie A fa il botto! Con i cinque gol del posticipo tra Pescara e Roma la 33.a giornata ha infatti fatto registrare il nuovo record di gol realizzati in un turno: con 48 gol in dieci partite è stato stabilito il nuovo primato da quando il massimo campionato è tornato a 20 squadre, nel 2004/05. Il precedente record risaliva all'ultima giornata del campionato 2014-15, quando furono messe a segno 47 reti.

Nessuna partita della 33.a giornata è finita con meno di tre gol: pioggia di reti in Fiorentina-Inter (9) e Lazio-Palermo (8). L'unica squadra a non essere andata in gol è il Genoa allo Juventus Stadium contro la Juve (4-0). Eguagliata quota 48 gol della quinta giornata della stagione 1992/93, quando la Serie A era a 18 squadre.